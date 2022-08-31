Türkiye Gazetesi

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni İstanbul Sarıyer-Kireçburnu'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda Bakan Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve ‘Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Kirişci "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu gece ‘Vira Bismillah’ diyecekler: Tezgahlar hazır, balık sezonu açılıyor Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Bu gece ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacak olan balıkçılar bolluk bekliyor. Balık tezgahlarında hazırlıklar tamamlandı, balıkçılar yeni sezondan umutlu. Vatandaş ucuza balık yiyecek.

Bakan Kirişci müjdeyi verdi, Balıkçılar için işletme kredisi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak ve yarından itibaren başlayacak" dedi.

ABD’de ‘zehirli yosun’ paniği: Sahil şeridi binlerce ölü balıkla doldu ABD’nin California eyaletinde toplu balık ölümleri gerçekleşiyor. Sahil şeridi binlerce ölü balıkla doldu. Balık ölümlerinin sebebinin zehir üreten yosunlar olduğu belirtildi.