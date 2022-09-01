Türkiye Gazetesi

LANDCOM, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaşımda bulundu.

LANDCOM, Türk askerinin fotoğrafını ekleyip altına Türkçe olarak "Zafer Bayramı'nız kutlu olsun" ifadelerini yazdı. Paylaşıma Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı da etiketlendi. Paylaşımın devamında ise İngilizce "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" cümlesi yer aldı.

ÇİFTE STANDART

Bu durum, 100 yıl önce büyük yenilgiye uğrayan Yunan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulundu. Bakanlık, NATO’nun paylaşımını “kabul edilemez bir adım” olarak nitelendirdi. Yunan ordusu da NATO’ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirdi. LANDCOM, bunun üzerine paylaşımı sildi.

LANDCOM, üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşırken 25 Mart'ta Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü kutlamıştı.

NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı kızdırdı NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı karıştırdı. Yunan basını NATO bombası diyerek paylaştı, ‘Aslında 30 Ağustos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür”.

Türkiye S-300'lerle tacizi NATO'ya taşıyor Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.