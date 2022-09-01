Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Seçimlere 10 aydan kısa bir süre kalmasına rağmen cumhurbaşkanı adayını hâlen belirleyemeyen 6’lı masada sorunlar yumağı oluştu. Masada, İstanbul Sözleşmesi, Suriye ve ekonomi politikaları, tezkereler ve terör operasyonları ve dinî hassasiyetler ile parlamenter sisteme geçiş süreci için yapılacak protokol olmak üzere 6 konuda tam bir ‘uyuşmazlık’ var.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

CHP başta olmak üzere ittifakın diğer paydaşları İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına şiddetle karşı çıkarken Saadet Partisi aksi bir tavır sergiliyor. Kılıçdaroğlu "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, ilk 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" demişti. Karamollaoğlu ise "İstanbul Sözleşmesi’ni kabul ettik. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı" diyerek İstanbul Sözleşmesini hedef almıştı.

SURİYE İLE NORMALLEŞME

Paydaşlar, Suriye ile temas konusunda ılımlı mesajlar verirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu "Rusya, Türkiye’yi Esad rejimini meşrulaştıracak şekilde görüşmeye zorluyor" sözleriyle bu konudaki görüş ayrılığını göstermişti.

EKONOMİ POLİTİKASI

Bu konuda özellikle CHP ile DEVA Partisi arasındaki farklı çizgi göze çarpıyor. CHP ‘devletçilik’ çizgisinde bir yol izlerken, DEVA Partisi ise 'Kapsayıcı Büyüme Modeli' ile serbest piyasa ekonomisine göz kırpıyor.

TEZKERE VE OPERASYONLAR

Suriye, Irak ve Libya tezkerelerinin oylamalarında CHP ‘hayır’ derken, İyi Parti ‘evet’ oyu kullanmıştı. Bu süreçte CHP ve İyi Parti, farklı açıklamalarla da karşı karşıya gelmişti.

DİNÎ HASSASİYETLER

Masadaki bir uyuşmazlık konusu dinî hassasiyetler. Bunun son örneği ‘Gülşen’ olayında yaşandı. Kılıçdaroğlu, Gülşen’in serbest bırakılması için çağrı yaparken, Saadet Partisine yakınlığıyla bilinen gazete ise şarkıcı için sert üslup kullandı.

BÜROKRAT ATAMALARI

Parlamenter sisteme geçiş sürecinde görev alacak bürokratların atamaları, 6’lı masada ortakların farklı düşündüğü bir diğer konu. Bakanlıklarda oy oranına göre dağılım yapılacağı konuşulurken, bazı genel başkanların da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddia ediliyor. Atamalar konusunda her partinin kendisine yakın isimleri seçtirmek için bastıracağı, şimdiden kulis çalışmalarının yapılmaya başlandığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya aday tepkisi: Sağıra yatıyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış ve hızlı tren temel atma töreninde konuştu. 6'lı masaya tepki gösteren Erdoğan, "Kendilerine güvenselerdi Cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala açıklayamadılar. Hala Cumhur İttifakı adayını açıklasın diyorlar. 'Seçim tarihi belli olsun' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu 'işler değişti' dedi, 6'lı masaya seslendi: Yönetim ittifakı oluşturulmalı Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen 'altılı masa'nın ittifaklarından olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlerden önce bir koalisyon görüşmesinin olamayacağını her zaman söylüyordum ama işler, şartlar değişti" diyerek seçim öncesi yönetim ittifakının kurulması gerektiğini söyledi.