Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor. Hain terör örgütü PKK/YPG ile mücadele tüm hızıyla devam ederken teröristler, operasyonlarla tek tek etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.