Türkiye Gazetesi

Fahiş oranlarda artan kira fiyatlarının önüne geçmek isteyen devlet, 2023 Temmuz ayına kadar sürecek yüzde 25 zam tavan fiyatı uygulamasını hayata geçirdi. Fakat kimi fırsatçı ev sahipleri, söz konusu uygulamadan sıyrılmak için türlü oyunlara başvurmaya başladı. Zaman zaman çeşitli bahaneler ile kiracıları evden çıkarmak isteyen ev sahiplerinin mağdur durumda bıraktığı isimlere bu defa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal eklendi.

AFGAN EV SAHİBİNDEN UYSAL'A 'OĞLUM ASKERDEN GELECEK' BASKISI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afgan ev sahibinin “Afganistan’da askerlik yapan oğlum gelecek” denilerek evi boşaltılması istendi. Uysal’ın yüzde 25’den fazla zam yapmayacağını söylemesi üzerine ev sahibinin tutumunun değiştiğini ve bunun üzerine böyle bir tavır aldığı ifade edildi.

GÜLTEKİN UYSAL TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Gültekin Uysal, Afgan ev sahibinin bahanesine inanmasa da zorluk çıkarmamak adına itiraz etmedi. Başka siteden kiralık bir daire tutan Uysal taşınmak zorunda kaldı. TGRT Haber'e konuşan Demokrat Parti Danışmanı Ateş Can söz konusu iddiaları doğruladı. Ateş Can, “Genel Başkanımız ‘Oğlum Almanya'dan gelecek’ gibi bir bahane ile çıkartıldı" dedi.

Kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı: Neye imza attığınıza dikkat edin Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılmasının ardından ev sahiplerinin boş şekilde imzalatılan tahliye taahhütnamesini öne sürerek kira bedelini daha fazla artırmak istemelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Av. Dr. Ali Önal, “Ev sahipleri daha yüksek kira bedelleri talep etmekte, bunu kabul etmeyen kiracıları da bu tahliye taahhütnamesiyle tehdit etmekte. İlk derece mahkemeleri tahliye taahhütnamesinin baskı altında alındığı ve kiracıyı mağdur ettiği gerekçesiyle bu taahhütnameyi geçersiz kılma eğiliminde” dedi.

Bakan Bozdağ ev sahibi-kiracı davalarında yeni dönemi duyurdu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." dedi.

Kiralarda yüzde 15 indirim yaşanabilir Hükûmet, konut ve kira ﬁyatlarının düşürülmesi için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan oﬁsin 50 bin konuta dönüştürülmesinin önü açılmıştı.

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Kira ve konut fiyatlarını düşürecek hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda "60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, konut ve kira fiyatlarını düşecek yeni hamlenin geleceğini duyurdu. Erdoğan, söz konusu hamlenin önümüzdeki ay duyurulacağını açıkladı.