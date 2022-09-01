Türkiye Gazetesi

HDP'li vekil Gergerlioğlu hain terör örgütü PKK'ya yönelik bir mesaj verdi. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğunu anımsatarak, insanlığın yılda bir kez gelen bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi.

'SAVAŞ KAYBETTİRİR, BARIŞ KAZANDIRIR'

Dünyada toplumlar ve bireyler arasında sorunlar, savaşlar olabileceğini dile getiren Gergerlioğlu, insanlığın amacının her zaman barışa ulaşmak olduğunu hatırlattı. İnsanların dünya savaşlarından, bölgesel çatışmalardan çok çektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, "Savaş kaybettirir, barış kazandırır. Biz Türkiye'de dini ve etnik ayrımlardan dolayı da sorunların olduğunu, çatışmalar çıktığını biliyoruz.

'ÇATIŞMALARIN BİTMESİ GEREK'

Sorunların olduğu bir yerde barış yoktur ve mutlaka bunlara çözüm bulunması gerekir. 1 Eylül Barış Günü'nde Kürt meselesinden kaynaklı çatışmaların bir an evvel bitmesi gerektiğini tekrar söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI GEREK'

Silahlı çatışma içinde bulunan örgütlerin mutlak suretle silahını bırakması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, "Çatışmaları sürdüren örgütün, PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması ve 1 Eylül Barış Günü'nde sorunlarımızı artık Meclis'te çözmemiz gerekiyor. Çatışmanın, ölümün, kanın hiç kimseye bir faydası yok. Artık çözümün bulunması gereken bir zaman dilimindeyiz." ifadesini kullandı.

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