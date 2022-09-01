Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az kalan pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemi kapsamında 1 Haziran 2010'dan sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş vb.) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmesi gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Geçerlilik süresi dolmuş veya dolmasına bir yıldan az kalmış pasaportların süresi, ilgili kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde en fazla 5 yıl uzatılabiliyor. Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde yeşil pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep ediliyor.

Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda Pasaport Kanunu'nda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılıyor. Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakati gerekiyor.

Bakan Soylu yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli pasaportun üretimini başlatarak, ilk olarak yeşil pasaportun basılacağını bildirdi.

Kıbrıs Rum kesimine altın pasaport darbesi! Yatırımların hiçbiri gerçekleşmedi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 2004-2021 yıllarında silah tüccarı, uyuşturucu baronu ve istihbarat ajanı olan kişilere yatırım karşılığı vatandaşlık verdiği iddia edildi.

Erdoğan Şubat ayında talimat vermişti: Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatiyla yerli ve milli pasaport için hazırlıklar başlamıştı.Şubat ayında başlayan çalışmaların ardından 25 Ağustos'ta yerli ve milli pasaportların seri üretimine başlanacağı bildirildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada milli pasaportların, holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacağı ifade edildi.