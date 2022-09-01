Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege Otoyolu'nda yaşanan feci kaza berbaerinde zincirleme kazayı getirince olan oldu. Saat 13.15 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu, Menemen gişeleri yakınında meydana gelen kazada İzmir'den Aliağa istikametine seyir halinde olan ve O.A. idaresindeki tır, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savrularak devrildi. Bu esnada tır, aynı istikamette orta şeritten seyir halinde olan Fahrettin Altay (47) idaresindeki tıra ve sol şeritte ilerleyen H.Y. idaresindeki 16 CME 96 plakalı otomobile çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tır sürücüsü Fahrettin Altay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

5 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan M.Y., İ.Ö., Ş.Ö. ve M.Ö., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Fahrettin Altay'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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