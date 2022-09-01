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Bakan Soylu açıkladı, turuncu listedeki 3 terörist öldürüldü
01.09.2022 - 18:02 | Son Güncelleme: 01.09.2022 - 18:09
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, “Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere 3️ Terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler.”
Etiketler : terörist,
903480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/903480.aspx
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