Türkiye Gazetesi

Yunanistan, zaman zaman Türk F-16'larına yönelik tacizlerde bulunarak gerginliği artırıyor. Bu durum hem Yunan halkı hem de basını için endişe uyandırıyor.

"Kathimerini" gazetesi, Türk İHA'larını kaleme aldı. Yunan askeri kaynaklara dayandırılan haberde "Geçmişte Türk jetlerinin Ege'de yaptıkları işin bir kısmını artık İHA'ların üstlendi" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz artık İHA'larımızla, SİHA'larımızla, Akıncılarımızla, Gökbeylerimizle varız ve bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız" açıklamasına yer verilen haberde, Bayraktar TB-2, Akıncı ve Anka-S’lerin özellikleri tanıtıldı.

ABD'DEN İHA ALACAKLAR

Yunanistan'ın da Türk İHA'larına karşı "tedbir" amaçlı projeler tasarladığı iddia edilerek "İHA’larda parazit üreten İsrail yapımı anti-İHA unsurların Doğu Ege adalarına konuşlandırılması büyük bir gizlilikle sürdürülüyor. Diğer yandan ABD’den MQ-9 tipi İHA'lar satın alınmasına karar verildi. Yerli İHA projeleri de gündemde" ifadeleri kullanıldı.

"KAYGILIYIZ"

Türk İHA'larının, ülke savunması için "tehdit" olarak nitelendirildiği haberde, "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası bir Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici" ifadelerine yer verildi.

Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: TSK açısından hiçbir şey ifade etmez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik konuşmasında Yunanistan'ın Türk F-16'larına radar kilitlemesi yapmasına da tepki göstererek; 'TSK açısından hiçbir şey ifade etmez' dedi.

Bahçeli’den Yunanistan’a çok sert S-300 tepkisi: Haydutluk ve hayasızlık örneği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli Yunanistan'ın S-300 Hava Savunma Sistemi’nin F-16 savaş uçaklarımıza radar kilidi atmasına ilişkin, "Karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmaması gereken bir haydutluk ve hayasızlık örneğidir." ifadelerini kullandı.