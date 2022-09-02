Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK’ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimize teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlara kurban etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birileri adalet sistemini, nerelerle bağlantılı olduğu tahmin edilen suç örgütlerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle çalışıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot çağrılarına tepki: Öğretmenlerin siyasi malzeme yapılması doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu. Erdoğan, boykot çağrılarına tepki göstererek "Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizi geleceğini ilgilendiren bu konuyu gündelik siyasete meze yapmak bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.