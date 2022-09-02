Türkiye Gazetesi

Esma ALTIN

Ankara 2 No.lu Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla yayınladığı bildiride siyasi açıklamalar yapan ve kendileri için ‘çoklu baro’ ifadesini kullanan Türkiye Barolar Birliğine (TBB) tepki gösterdi.

"Bu kucaklayıcı olmayan, ötekileştirici yaklaşım, TBB’ye yakışmıyor" diyen Korkmaz "Stajyerlerimiz ile birlikte 2 bin 500 meslektaşımıza hitap etmekteyiz. Bu durumu meslektaşlarımıza yönelik bir saygısızlık olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

"BİR TARTIŞMA DİLİ OLUŞTURULARAK MESAFE ALINAMAZ"

"Bildiride ‘Numaralı baro’, ‘Çoklu baro’ şeklinde bir tanımlama var" diyen Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hem baromuza hem de mensubumuz olan avukatlara yönelik bir hakarettir. Baro olarak kanunda tanımlamamız belli. ‘Numaralı baro’ ifadesi ötekileştirici bir yaklaşım ve bunun bir üst birlik olan TBB’ye yakışmadığı kanaatindeyim. Bir tartışma dili oluşturularak mesafe alınamaz. Biz bu süreçte diyalog dilini kullanmadan yanayız” diye konuştu. Eyüphan Korkmaz, TBB’nin 83 baronun üst kuruluşu olarak mesleki konulardaki sorunlarla ilgili açıklama yapması ve kucaklayıcı bir perspektif sunması gerektiğini söyledi. Meslek kuruluşları olarak birlikte hareket edilmesi ve çözüm yolu aranmasının önemine vurgu yapan Korkmaz “Biz bir meslek kuruluşuyuz, siyasi parti değiliz. Meslektaşlarımız için gayret edeceğiz ve mesleğimizi yücelteceğiz. Ancak bu şekilde 200 bini aşkın meslektaşımızın sorunlarına derman olabiliriz."

Yeni adli yıldan beklentilerini de aktaran Korkmaz "100 binden 125 bine çıkarılan Hukuk Fakültesi kontenjanları 75 bine çekilmeli ve ilk 50 bin kotası getirilmeli" dedi.

Barolara puanlamaya göre ödenek AK Partili Ali Özkaya “Erzurum Barosu, İstanbul 2 No.lu Barosundan daha fazla ödenek alıyor. Bu adil değil” dedi.