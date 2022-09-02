Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) kapsamında, yeni sosyal konut projesi gerçekleştirileceği, Roman mahallelerinde “Genç Ofisler” açılacağı ve Roman kadınların kooperatif kurmalarının teşvik edileceği belirtildi.

Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı alanın yer aldığı yeni planda, Roman vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeler belirlenecek, oturulamayacak durumda olan veya kentsel dönüşüm kapsamına giren evlerde yaşayanlar için müstakil konut projeleri hayata geçirilecek.

Okul öncesi eğitime erişimin artırılması amacıyla fiziksel imkânlar iyileştirilecek, destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Roman çocuklara yönelik sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenerek bu faaliyetlere katılımları artırılacak.

Roman mahallelerinde Genç Ofisler kurulacak. Gençlerin boş vakitlerinde bu merkezlerde hobi edinmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacak. Roman çocuk ve gençlerin millî bilinç ve şuurla yetişmeleri amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığına periyodik olarak ziyaretler düzenlenecek.

İŞSİZ ROMAN KALMAYACAK

Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden Roman vatandaşların daha fazla haberdar olmaları ve erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla mahalle bazlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu sayede Romanların iş arama süreçlerine katılımları kolaylaştırılacak. Mesleki eğitim kursları da düzenlenecek, Roman kadınların kooperatif kurmaları teşvik edilecek.

Bakan Kurum'dan konut projesi müjdesi: Yeni detaylar belli oldu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını Twitter'dan açıkladı.