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Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
02.09.2022 - 08:22 | Son Güncelleme: 02.09.2022 - 08:24
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.
Etiketler : Necip Hablemitoğlu,Mustafa Levent Göktaş,
903615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/903615.aspx
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