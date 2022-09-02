ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınav başvuruları 7 Eylül’de sona erecek ÖSYM 16 Ekim’de 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav başvuruları 7 Eylül’de sona erecek
Okuması olmayana sınavsız ehliyet! Sahte sosyal medya profili açarak ilan veren bazı düzenbazlar, sınava girmeden, kapıya teslim ehliyet verebilecekleri iddiasıyla vatandaşları dolandırıyor. Okuma yazmanın dahi bilinmemesi durumunda ehliyet verebildiğini iddia eden sahtekârlar bu yolla birçok kişinin hem umudunu hem de parasını çalıyor.
Sivasspor 7 yeni transferi için toplu imza töreni düzenledi! Malmö sınavı öncesi motivasyon... Sivasspor bu yaz kadrosuna kattığı Murat Paluli, Robin Yalçın, Karol Angielski, Clinton N’Jie, Kader Keita, Charilaos Charisis ve Dia Saba için toplu imza töreni düzenledi. Sivasspor yarın Malmö ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşına çıkacak.