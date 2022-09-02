Türkiye Gazetesi

Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti. Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Thodex CEO'su Fatih Özer ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer ile ilgili, "Dün itibarıyla Arnavutluk’ta yakalanmış oldu. 2 arkadaşımız şu anda Arnavutluk’talar. Hem dosyalarla hem de iade süreci için oradalar" dedi. İade sürecine değinen Soylu, Özer'in deport için Arnavutluk'ta mahkemeye çıkacağını söyledi.

Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

Milyonluk vurgun yapan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in dolandırıldığı ortaya çıktı Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından biri olan Thodex kripto para vurgunundan sonra yurt dışına kaçan Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2017 yılında dolandırıldığı ortaya çıktı. Özer’in “kullanıcım paramı çaldı” diyerek şikayette bulunduğu davalının ise “Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız” dediği iddia edildi. 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer’in hala sürdüğü öğrenilen davada 595 bin lira dolandırıldığı belirtildi.