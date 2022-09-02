Türkiye Gazetesi

Yol kenarındaki ormanlık alanda görülen ceset ekipleri hareket geçirdi. 29 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Bodrum-Güvercinlik arasındaki yol kenarında denize girmeye gelen 2 genç, ormanlık alanda bir kişiyi başından vurulmuş halde buldu.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle arama yapıldı.

KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerinde ceset üzerinde yapılan ilk incelemede başın arka kısmından sıkılan kurşunun alından çıktığı öğrenildi. Ayağında terlik ve üzerinde şort tişört bulunan şahısta kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Uzunay’ın cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Patnos’a götürüldü ve orada toprağa verildi.

AĞRI'DAN BODRUM'A ÇALIŞMAYA GELMİŞ

Cesedin kime ait olduğu ise ertesi gün belli oldu. Cesedin, Ağrı Patnos doğumlu 20 yaşındaki Kenan Uzunay’a ait olduğu ortaya çıktı. Uzunay'ın birkaç ay önce Bodrum'un Turgutreis Mahallesi’ne geldiği ve inşaat işinde çalıştığı bildirildi.

'GELİYORUM' DEYİP BİR DAHA GELMEDİ

Cinayete kurban giden gencin arkadaşları, olaydan bir gün önce akşam saatlerinde Kenan Uzunay'ın telefonla konuştuktan sonra 'tamam abi geliyorum' deyip kaldığı yerden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Kenan Uzunay’ın şu anda cezaevinde bulunan babasının 2008 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde başka bir kişiyi, başına keserle vurarak öldürdüğü belirtilirken soruşturma kan davası üzerine yoğunlaştırıldı.

CİNAYET NEDENİ 14 YILLIK KAN DAVASI ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde İzmir, Isparta ve Burdur İl Emniyet Müdürlükleri ile jandarma tarafından eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda M.D. ve F.K. İzmir’de, N.C. Isparta’da, Y.E. ve S.C. Burdur'da gözaltına alındı.

Soruşturmada cinayetin, 2008 yılında Ağrı Patnos’ta öldürülen adamın yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla işlediği belirlendi. Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

'HABERİM YOK'

5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevki sırasında jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının sorduğu “Kenan’ın neden öldürdünüz, kan davası mı vardı” sorusuna “Haberim yok” şeklinde cevap verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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