Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar;

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK AÇIKLAMASI

Bunların hepsi seçime yönelik yalanlar. Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil.

ERDOĞAN'DAN AHMET ŞIK TEPKİSİ

Bu zat zaten teröristin tekidir, onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEKNOFEST ZİYARETİ

Kendi vekili SİHA'yı terör örgütleriyle mukayese etti.

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