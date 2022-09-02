Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Bakan Soylu açıkladı, turuncu listedeki terörist öldürüldü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bunlardan birinin de turuncu listede yer alan bölge sorumlusu olduğunu duyurdu.

Boko Haram'ın kamp ve sığınakları havadan vuruldu, 49 terörist öldü Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen hava operasyonunda 49 terörist öldürüldü.

Barış Pınarı'nda PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.