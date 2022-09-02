Türkiye Gazetesi

Dolandırıcıların yeni hedefi Ankara Valisi Vasip Şahin, oldu. Şahin'i cep telefonuyla arayan şüpheliler türlü sebepleri öne sürerek para istedi. İstediklerini alamayan dolandırıcılar Şahin'i bu kez de ailesiyle tehdit etti. Şahin'e parayı alamadıkları takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen zanlıların tehditlerinin bitmemesi üzerine Vali Şahin, ihbarda bulundu.

5 İLDE YAPILAN OPERASYONLA 10 KİŞİ YAKALANDI

Şahin'in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalayarak gözaltına aldı.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerden 4'ü Ankara Emniyetindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TERÖR BAĞLANTILARI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Gözaltındaki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ise incelemesi devam ediyor. Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

İkinci elde iade görünümlü dolandırıcılık Ülkemizde giderek büyüyen ikinci el sektöründe dolandırıcılık vakaları da artıyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: E-DEVLET mesajı ile ‘kart aidat iadesi’ Dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi eklendi bu sefer de vatandaşlara E-DEVLET’ten ‘kart aidat iadesi’ adı altında yanıltıcı SMS ile verilen linke tıklanılmasını sağlayarak kullanıcıların bilgisini almayı amaçlıyor.

Instagram kullanıcıları dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu: Bu defa sahte ölüm belgesiyle çalıyorlar Bilgisayar korsanları binlerce kişiyi dolandırmak için akılalmaz bir yöntem geliştirdi. Bu defa dolandırıcıların yönteminin temelinde Instagram’ın ölüm durumundaki hesap yönetimi bulunuyor.