Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Öldürülen teröristlerin haberleri peş peşe geliyor. Dün yaptığı açıklamada 1'i turuncu listede olmak üzere 3 teröristin öldürüldüğü belirten Bakan Soylu'dan bugün bir yeni paylaşım daha geldi. Soylu, yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını belirtti.

Bakan Soylu, 3 teröristin J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bakan Soylu açıkladı, turuncu listedeki terörist öldürüldü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bunlardan birinin de turuncu listede yer alan bölge sorumlusu olduğunu duyurdu.