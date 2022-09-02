Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan ortak çalışmada; Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı” denildi.

"SEVGİLİ KILIÇDAROĞLU SANA ÜZÜCÜ BİR HABERİM VAR"

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

İçisleri Bakanı Soylu:"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"

Beş oturuma katılmadı, Semra Güzel'in vekilliği düşürülecek PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik süreç başladı.

Meclis’ten ‘Semra Güzel’ hamlesi: Elektronik yoklama dönemine geçiliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi elektronik yoklama sistemine geçiyor. Haziran ayı boyunca devam edecek uygulama ile bir ayda beş oturuma katılmayan milletvekillerin vekilliğinin düşürülmesinin yolu açılıyor. Yeni sistemle vekillerinin devamsızlığının tespit edilmesi ve yasama faaliyetlerine katılımın arttırılması planlanıyor. Karar dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP’li Semra Güzel’i yakından ilgilendiriyor.

HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşüyor PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik süreç başlatıldı.

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in, Norveç'te olduğu ortaya çıktı.