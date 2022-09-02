Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"NATO'NUN KURUMSAL KİMLİĞİNE BÜYÜK ZARAR VERMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez. Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramına yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" denildi.

"ZAFER KAZANDIĞIMIZ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ"

"Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez" ifadeleri kullanılan açıklamada,

"Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO’nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır. Bu vesileyle; asil milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü bir kez daha kutluyoruz” denildi.

NATO'nun paylaşıp sildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı:

30 Ağustos kutlamasını silen NATO'dan yeni paylaşım NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı Yunanistan'ın tepkisi üzerine silmişti. LANDCOM, 30 Ağustos ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

NATO'dan çifte standart! 30 Ağustos paylaşımını sildiler NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Yunanistan’ın tepki göstermesinin ardından sildi.

NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı kızdırdı NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan’ı karıştırdı. Yunan basını NATO bombası diyerek paylaştı, ‘Aslında 30 Ağustos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür”.