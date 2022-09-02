Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Edirne Kapıkule’den Bulgaristan’a çıkış yapacak araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

BULGAR YETKİLİLER SINIRDAN ARAÇ ALAMINI DURDURDU

Bulgaristan ve Edirne sınırında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan’ın Edirne’ye yakın bölgesinde birçok yerde taşkın yaşandı.

Yolların kapanması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaya hazırlanırken, Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yolları su bastı.

İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar sular altında kaldı, araçlar suya gömüldü Meteoroloji, AFAD ve Valiliklerden peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar vatandaşları sel ve su baskınları konusunda uyarmıştı. Beklenen sağanak İstanbul’u vurdu. Sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul’un yağmur çilesi kamerada…

İstanbul kavrulurken Edirne'de yağış nedeniyle yollar nehre döndü Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.