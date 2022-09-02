Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST gururu! Türk mühendisler ile gençlerin buluşları birbiriyle yarışıyor SİHA’ların ihraç edildiği ülke sayısı 24’e çıktı. HÜRJET havalanmaya hazırlanıyor. Yerli ve millî ilk drone motoru sergilendi. Yine Türk mühendislerin geliştirdiği ‘teşhis robotu’ denendi, ‘Böcek İHA’ havalandı, raylara değmeden, manyetik alanda giden tren sistemi başarıyla testi geçti...

Kemal Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'e gitti CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’e sürpriz ziyaret yaptı.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Azerbaycan rüzgarı: Milli SİHA'ları görücüye çıktı Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapılarını bugün ziyaretçilere açtı. Azerbaycan'ın yeni nesil silahlı insansız hava araçları (SİHA) İti Kovan, Orbitr 2, Orbitr 3 ve Orbitr 4, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.