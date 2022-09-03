Türkiye Gazetesi

İstanbul’dan Ukrayna’ya giden BRIZA isimli 107 metrelik gemi Kandilli’de saat 03.00 sırlarında makine arızası verdi. Demir atmak zorunda kalan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken boğaz trafiği geçici olarak kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, “ İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı” şeklinde duyuruldu.

Kargo gemisi Bebek'te karaya oturdu Ukrayna’dan gelen kargo gemisi dümen arızası nedeniyle, boğazda metrelerce sürüklendikten sonra Bebek Sahili’ne 40 metre kala karaya oturdu.