Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK'nın türlü kirli oyunlarıyla kandırarak dağa kaçırdığı çocukların anneleri 3 yıldır HDP binası önünde çocuklarını almak için eylemini sürdürüyor. Diyarbakır HDP İl Binası önünde yüreği yanık annelerin bitmeyen çilesi 3 Eylül 2019'da başladı. Çocukları alıkonulan anneler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMEDEN EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin dört bir yanından aileler eyleme katıldı. Teröre karşı birleşen yürekler büyüdü, Diyarbakır Anneleri oldu. Kimi zaman eylemleri engellenmeye çalışıldı, HDP'li yöneticilerin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldılar. Ancak anneler çocuklarını almaya kararlıydı,, umutlarını hep diri tuttu.

KARARLI DURUŞ SAYESİNDE 37 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

304 ailenin katıldığı evlat nöbetinde 4 yılda her gün yapılan çağrılar sonucu 37 örgüt mensubu ailesine kavuştu. Eylemle 37 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne ve babalarının "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk kapattırdı.

Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine mesaj: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı Son dakika haberi: Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefonla katılarak ailelere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mücadeleniz eşine az rastlanır bir mücadele olarak tarihe altın harflerle yazıldı" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'dan muhalefete 'Diyarbakır Anneleri' tepkisi: Siyasetçi müsveddeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesini sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Diyarbakır'a gidip de ittifak ortaklarından korkan siyasetçi müsveddeleri, cesur anneleri ziyaret edecekleri yerde, kaldıkları otele ayaklarına çağırdılar" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki: Otele değil, çadıra gel Diyarbakır anneleri, şehre gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Anneler "Bizimle otel değil, HDP İl Başkanlığı önünde gel görüş" dedi.