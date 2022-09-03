Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Sovyetler Birliği'nin son lideri olan Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti. Son zamanlarında da SSCB'nin dağılmasının dünyayı kötü bir yere sürüklediğini vurgulayan Gorbaçov, "Sovyetler Birliği devam etseydi dünya nasıl olurdu? Tarih şart kipini tanımaz. Ama benim görüşüme göre, dünya çok daha güzel olurdu. Daha istikrarlı, güvenli ve adil olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

PUTİN'E TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

NÜKLEER SANTRALLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasında olduğu gibi, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda da Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santralinin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.

İki lider, tüm bu konuları, gündemlerindeki diğer hususlarla birlikte, 15-16 Eylül’de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle biraraya gelecekleri Semerkant’taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılı işaret etti: Memur, işçi ve emekli maaşlarına büyük zam yolda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da en önemli gündem maddesi ekonomi oldu. Toplumun her kesimini rahatlatacak adımlar atılacağını MYK üyeleriyle paylaşan Erdoğan, 2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.

Putin'den, Mihail Gorbaçov'a veda... Rusya Devlet Başkanı Putin, iki gün önce hayatını kaybeden Sovyetler'in son lideri Mihail Gorbaçov'un tabutuna çiçek bıraktı. Kremlin, Putin'in yoğun programı nedeniyle cenaze törenine katılamayacağını açıkladı.

Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti.