Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ’i ziyaretini değerlendirdi. Bu yıl beşincisi düzenlenen ve Samsun'da düzenlendiği için TEKNOFEST KARADENİZ ismini alan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Samsun Çarşamba Havalimanı'nda tam anlamıyla yüz binlerce kişiyi ağırlıyor.

31 Ağustos günü Samsun ziyareti sonrası TEKNOFEST alanını gezen Kemal Kılıçdaroğlu, festival ve milli teknoloji hamlelerine ilişkin yetkililerden bilgi almıştı. Selçuk Bayraktar ise bugün yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekillerinin ziyaret sonrasında 'talihsiz' açıklamalarının olduğunu ifade etti.

'KILIÇDAROĞLU 5'İNCİ YILDA GELDİ'

Milli teknoloji hamlesini eleştirel nitelikte açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekillerinin açıklamalarını ‘talihsiz’ olarak tanımlayan Selçuk Bayraktar, “Bugün TEKNOFEST KARADENİZ’in 5. ve en mutlu günü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birincilere ödüllerini verecek. Festival tüm hızıyla devam ediyor. Solo Türk enfes bir gösteri gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST'in ilk yıllarından itibaren her sene geliyor. Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bazı vekillerinin de talihsiz açıklamaları oldu. Biz yine aynı tutku, aynı heyecanı arttırarak devam ediyoruz. Tüm halkımızı milli teknoloji hamlesinin sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ’e bekliyorum” dedi.

Baykar Savunma şirketi tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 başta olmak üzere İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'lar (silahlı insansız hava aracı) tüm dünyanın ilgisini çekerken ihracat listesindeki ülke sayısı da geçtiğimiz günlerde 24'e yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan Bayraktar SİHA'ları PKK'ya ağır kayıplar yaşatırken, CHP'nin İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu Haziran ayında Twitter hesabından skandal bir paylaşıma imza atmıştı.

Sahte bir hesabın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilişkin skandal ifadeleri desteklediğini gösterdi. Sosyal medyada binlerce kişinin 'Hepimiz Bayraktarız' şeklinde tepkisine yol açan paylaşımda Sezgin Tanrıkulu için 'Dışişleri bakanı' denildi. Üstelik Tanrıkulu'nun Selçuk Bayraktar’ı yargılamak istediği ima edilirken, SİHA'lar için ise 'savaş suçu işliyor' şeklinde bir ifade yer aldı.

Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Bizi mutlu eder Selçuk Bayraktar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretini değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST'e gitti CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’e sürpriz ziyaret yaptı.