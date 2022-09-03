Türkiye Gazetesi

Boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi. Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, Ankara'ya getirildi.

Şoför Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı. Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünsal Ban, 29 Ağustos'ta yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde böyle gözaltına alınmıştı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

'Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek', 'özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek' suçlarında tutuklanma talebiyle dün nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ban'ın adli kontrolle salıverilmesinin ardından Başsavcılık harekete geçti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığı belirtildi.

Ban'ın kaçma şüphesinin sürdüğü, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, zanlının yeniden tutuklanması talep edildi.

KALDIĞI OTELİN ÖNÜNDE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İtirazı değerlendiren Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararında, Ban'ın daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Y.A. ile yakalandığına dikkati çekilerek, zanlının kaçma şüphesinin sürdüğü kaydedildi. Bu nedenle adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Ban hakkında tutuklayama yönelik yakalama kararı verildi.

Karar üzerine kolluk birimleri, Ban'ı Ankara'da kaldığı otelin önünde gözaltına aldı.

Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar

'ANKARA KUŞU, BAN'IN EVİNDEN ÇIKTI' İDDİASI

Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre ise; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekipleri Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar ile Ban'ı, Ban'ın evinde yakaladı. Ekipler Yaşar ile Ban'ı gözaltına aldı.

Haberler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oktay Yaşar, "Basında Ankara kuuşu yakalandı falan diye haberler çıkmış. Ünsal Ban'ı kaldığı otelde ziyaret ettim. O sırada polisler gelip Ban'a mahkeme kararıyla hakkında yakalama olduğunu söyledi. Birlikte olduğumuz için beni de aldılar" dedi.

İfadelik bir durum olmadığını belirten Yaşar, emniyetten ayrıldığını açıkladı.

Yurt dışına kaçarken yakalanan Ünsal Ban serbest kaldı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına kaçarken yakalanıp gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.