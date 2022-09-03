Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edilerek saldırın düzenlenmişti. Kimsenin yaralanmadığı saldırının, yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Bu saldırının ardından Galatasaray Adası'na bir saldırı düzenlendi.

Galatasaray Adası'nda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı yaşandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilirken, olayda adanın çevresindeki camlardan birinin kırıldığı belirtildi.

Yaşanan bu konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığı açıkladı.

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