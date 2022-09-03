Türkiye Gazetesi

Terör örgütleriyle mücadele yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlarla devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ikna yoluyla 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 81'E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin 2013, 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi.

İkna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylece 2022 yılı başlangıcından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 62'ye yükseldi.