Türkiye Gazetesi

İstanbul'un sembol yapılarından biri olan 110 yaşındaki 'Kız Kulesi' yerli yabancı pek çok kişinin dikkatini çekiyor.

Son dönemde adı yıkılma iddiaları ila anılan 'Kız Kulesi'nin 82 yıl önce yapılan eklenti kısmı depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yeniden restore ediliyor.

Konuya ilişkin sosyal medyada gündem olan iddialara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bir açıklama ile cevap verdi.

Uzman bir kadro tarafından yapının değerlendirilerek yıkılma tehlikesi taşıyan külah kısmın yapıdan uzaklaştırılacağını bildiren müdürlük, kulenin orjinal yapıya uygun şekilde restore edileceğini duyurdu.

KÜLAH KISMI YAPIDAN UZAKLAŞTIRILIYOR

Açıklamada, "1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" ifadeleri yer aldı.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı İstanbul Boğazı’nın incisi olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kız Kulesi’nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.