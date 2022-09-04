Türkiye Gazetesi

Esma Altın ANKARA

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “KHK’lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz” ifadesi ile KHK’lıları mağdur göstermeye çalıştığını söyledi. Sarı “Bu durum, baştan sona sakıncalı, sıkıntılı ve Türkiye’nin 15 Temmuz mücadelesine gölge düşüren bir hareket” dedi.

Avukat Sarı, CHP liderinin açıklamalar ile hem hukuki hem siyasi hem de toplumsal açıdan huzursuzluğa sebebiyet verdiğini kaydetti. KHK’ları dönemin şartlarına göre devletin kendi içerisinde aldığı bir savunma mekanizması olarak değerlendiren Mehmet Sarı, Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki mahkeme kararlarını yok sayan bir tavırla hareket ettiğini belirtti. Avukat Sarı, şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu’nun, siyasetteki söylemlerinin ve davranışlarının çok büyük problemleri barındırdığı ortada. Bu tür söylemler kamuoyunun bünyesini bulandırmaktan başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu şekilde Türkiye’nin geleceği için bir siyaset olmaz. Kılıçdaroğlu’nun şu ana kadar yaptığı siyasetin tamamında, kendisine bel bağlayanların hepsini yüz üstü bırakmış bir yöntemi var. Parti içerisinde siyaset yapma tarzı da bu. Kamuoyu nezdinde yaptığı açıklamaların büyük bir kısmı da hep bu yönde, çelişkilerle dolu. Bundan birkaç evvel ‘Tüm KHK’lıları göreve alacağız’ şeklinde yaptığı açıklamasının ardından, birkaç gün önce yaptığı açıklamada ise, ‘Kesinleşmiş terör örgütü irtibatı kurulmuş FETÖ’cüler ile ilgili ben ne yapabilirim’ dedi. Dün söylediğini, bugün tamamen reddeden bir durum var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Öyle bir yetkisi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki göstererek "Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu KHK’lılara göreve dönme sözü verdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü militanları temizlemek amacıyla KHK ile görevden alınan kişilere göreve iade vaadinde bulundu.

CHP liderinin KHK sözüne tepki yağdı Kılıçdaroğlu, terörle iltisaklı diye ihraç edilenlere iade sözü verdi. Yargı mensupları, "Bu çıkış FETÖ ile mücadeleyi baltalar" dedi.