Türkiye Gazetesi

Öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine dokunulmazlığı kaldırılarak, hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP’li Semra Güzel tutuklandı. Semra Güzel’in ilk ifadesi ortaya çıktı. Güzel’in dokunulmazlığı 327 kabul oyuyla kaldırmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel Silivri’de yakalanmıştı. Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine SEGBİS ile bağlanan Güzel hakkında tutuklama kararı verildi.

“YARGILAMA SÜRECİ SİYASİ DEĞERLENDİRİLİYOR”

Tutuklanan Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı. Yargılama sürecini "siyasi" olarak değerlendirdiğini belirten Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış, bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanıyorum” dedi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNUYOR

Hakimliğin tutuklama kararında ayrıca, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığına yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Semra Güzel'in dokunulmazlığı 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında 24 Mart'ta yakalama kararı çıkartmıştı.

Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' açıklaması: Gereği yerine getirildi Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Semra Güzel'in yakalanmasın ailişkin operasyona dair de konuştu. Soylu, "Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi." dedi.