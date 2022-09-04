Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Davraz Dağı’na yapılan en kalabalık tırmanışın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 'Zafer Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Isparta, Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli personelin katılımı ile ‘Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı’ gerçekleştirildiği belirtildi.

4 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILDI

Paylaşımda, Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen ve 4 binden fazla personelin katıldığı tırmanışın, bu zamana kadar Davraz Dağı zirvesine yapılmış en kalabalık tırmanış olduğu belirtildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görürken binlerce beğeni aldı.

MSB'den 'Ayşe tatile çıksın' paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, 48 yıl önce bugün Kıbrıs'ta başlayan İkinci Barış Harekatı'nın yıldönümünde "Ayşe tatile çıksın" parolasının ön plana çıktığı bir paylaşım yaptı.