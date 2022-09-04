Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.



THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.

Türk Hava Yolları pilot alımı yapacak Türk Hava Yolları, deneyimli kaptan pilot ve ikinci pilot istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular, THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

Nijerya Hava Yolları, artan yakıt fiyatları nedeniyle uçuşları durduracak Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da faaliyet gösteren Nijerya Hava Yolları'nın artan yakıt fiyatları gerekçesiyle yarından itibaren tüm yurt içi uçuşları durduracağı bildirildi.

Türk Hava Yolları'ndan Türkiye'ye dönecek yolcular için özel ücret Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan dönecek Türk vatandaşlarına özel ücretle bilet alma imkanı sunulacağını duyurdu.