Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas'ta gerçekleşen mitingindeki konuşmasından öne çıkan başlıklar;

"Sivas'ta 'Aday belli, karar net' mitingimize katılan tüm kardeşlerimize şükranlarımı iletiyorum. Gözü olup görmeyen, kulağı olup duymayan, dili olup söylemeyenlere Cumhuriyet Meydanı en güzel cevabı veriyor. Allah sizden razı olsun.

2023 yılında yapılacak seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanyayı buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl burada atılmışsa biz de benzer bir adım atıyor ve bu defa Cumhuriyetin 100. yıldönümüne yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz.

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