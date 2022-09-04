Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan 2. İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erbakan, 6'lı masayı hedef aldı, toplantılarını kadınların altın gününe benzetti.

Muhalefet parti liderlerine tepki gösteren Fatih Erbakan, şunları söyledi: 'Ne kasa ne de masa' diyerek 6'lı masaya karşı duruşumuzu ortaya koyduk. Onların toplantıları artık kadınların altın gününe döndü. Bu '6 benzemez' bugüne kadar 30'u başbaşa, 6'sı hep birlikte olmak üzere 36 defa görüşmüş. Peki, sonuç? Toplanıp toplanıp sadece fotoğraf çekiliyorlar. Sadece tutturmuşlar 'parlementer sistem, parlementer sistem' diye. Ne bir ekonomik çözüm ne bir projeleri var. Türkiye'yi kendilerinin kurtaracaklarını söylüyorlar. Madem öyle onca yıldır neden bir şey yapamadınız?.

"BUNLARDAN MİLLETE HAYIR GELMEZ"

28 Şubat’ın ateşli savunucusu, İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı, Ayasofya’nın cami olmasına üzülen parti içinde LGBT Komisyonu kuran, '6 yaşında çocuğa Kur'ân öğretmek çağdışılıktır diyen CHP. Bizim 'CHP zihniyeti' dediğimiz budur. Bunların hiçbirinden millete hayır gelmez.

Fatih Erbakan partisinin oy oranını canlı yayında paylaştı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile olası bir ittifak kurulabileceğini söyleyen Fatih Erbakan, “Asıl hedeflerinin seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmek” olduğunu açıkladı. Öte yandan Erbakan, partisinin oy oranını canlı yayında paylaştı.

Fatih Erbakan'dan EYT açıklaması! Yazılı belge imzalayıp taahhüt verdiler Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu iktidara seçildiklerinde çözeceklerine dair noter tasdikli taahhütname imzaladı.