Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Ardından ardından Ankara'ya doğru yola koyuldu. MHP lideri Bahçeli, yol üzerindeki bir tesiste dururken gazetecilerin de sorularını cevapladı.

Devlet Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" sözleri soruldu

Bahçeli "Doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" diye cevap verdi. MHP Geneş Başkanı Bahçeli, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas'ta gerçekleşen 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu. Bahçeli'nin seçim çalışmalarına start verdiği mitingde 'Adayımız belli, kararımız net" diyen Bahçeli "Hedefimiz sayın Erdoğan'ın açık ara kazanmasıdır" dedi. Enflasyonla ilgili konuşan Bahçeli, "Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek. Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişi ile Türkiye’ye destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli’den Yunanistan’a çok sert S-300 tepkisi: Haydutluk ve hayasızlık örneği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli Yunanistan'ın S-300 Hava Savunma Sistemi’nin F-16 savaş uçaklarımıza radar kilidi atmasına ilişkin, "Karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmaması gereken bir haydutluk ve hayasızlık örneğidir." ifadelerini kullandı.