Türkiye Gazetesi

Muğla'da deprem oldu, paniğe sebep olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama var işte son gelişmeler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.47'de gerçekleşen depremin merkez üssü Ula olarak açıklanırken, derinliği 6.99 km olarak kaydedildi.

Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Antalya'da 50 bin bina için deprem tehlikesi: Uzman isim özellikle 4 ilçeyi saydı ve uyardı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik, son dönemde Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaparak Antalya’daki binalarla ilgili uyarıda bulundu. Özçelik, Antalya’da 50 bin civarında binanın deprem riski altında olduğunu belirterek tehlikenin batı ilçelerinde daha da arttığını aktardı.

Akdeniz'de deprem! 5,3 ile sallandı Akdeniz'de Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde peş peşe depremler! İzmir ve Aydın'da hissedildi (31 Ağustos 2022 son depremler) Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Aydın ve İzmir gibi illerde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede saat 17.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.