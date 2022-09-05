Türkiye Gazetesi

Yurdun bazı noktalarında etkili olan yağışlar hayatı adeta felç etti. Özellikle Bursa ve İstanbul'da bazı noktalarda aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları hayaşanırken bazı evleri ise su bastı. Yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri ise Kastamonu oldu. Kastamonu'da aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınları olmuş ve birçok ev bundan etkilenmişti.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, önceki gün Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak sebebi ile su hatlarında yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, yağış sebebiyle su kaynaklarının kirlenebileceği ve bu tür durumlarda şebeke suyunun kaynatılarak kullanılması gerektiği belirtildi.

Kirliliğinden şüphelenilen suların tüketilmemesinin belirtildiği açıklamada, aşırı yağmurlar nedeniyle, içme ve kullanma suyu şebekeleri ile kanalizasyon şebekelerinde arızalar oluşabileceği vurgulandı ve yağmurlar nedeni ile çevresel kirlilik yüzeysel su kaynaklarına taşınabileceği; kaynak, kaptaj ve su kuyularının kirlenmesi söz konusu olabileceği belirtildi.

'SUYU KAYNATARAK KULLANIN'

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Bu tür durumlarda şebeke suyu içme amaçlı kullanılacak ise su berraklaşıncaya kadar 3-5 dakika akıtılmalı ve tercihen kaynatılıp soğutularak kullanılmalıdır. Temiz gıda ve su tüketilmesi, kaynağı belli olmayan veya kirlendiğinden şüphelenilen suların kullanılmaması gerekmektedir. Yine içme suyunda bulanıklık veya koku gibi değişiklikler fark edildiğinde suyun kaynatılıp soğutularak kullanılması uygundur” ifadelerine yer verildi.

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