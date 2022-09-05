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İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için cuma günü Adalet Bakanlığı'na başvurdu.
Yılmaz, dilekçesinde "Silivri denilince insanların aklına cezaevi geliyor. Bu da ilçemizin gelişmesini negatif yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Başvuruyu değerlendiren Bakanlık, bu ismin Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.
Silivri’deki gaz deposunun elektriği rüzgârdan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinde 2017’de başlayan kapasite artırma çalışmalarında sona gelinirken, kuyu sondajları da bir bir tamamlanıyor.