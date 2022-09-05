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Son dakika! Van'da korkutan deprem
05.09.2022 - 12:04 | Son Güncelleme: 05.09.2022 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Kandilli'den gelen son bilgilere göre, Van'ın Gürpınar ilçesinden 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Etiketler : kandilli,deprem,van,
904824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/904824.aspx
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