Türkiye Gazetesi

Turizm kenti Antalya’ya bu yıl şu ana kadar 9 milyon 200 bin turist hava yolu ile giriş yaptı. Sezon öncesinde, pandemi öncesi rakamları yakalamak içim yola çıkan turizmcilerin rakamlar karşısında yüzleri gülüyor. 700 bin yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük turizm destinasyonu Antalya’da gözler yeniden 12 ay turizme çevrildi. Turizm rakamlarını değerlendiren TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, “Hemen herkesin gözü şu anda Kovid rakamları ve enerji fiyatlarında. Ancak son 10 yıla baktığımız zaman Kasım ve Aralık aylarının en hareketli dönemine geri döneceğinin sinyalini alıyoruz. Kasım ve Aralık çok hareketli olabilir. Yerli tatilci için indirimli tatil düşük sezonlarda her zaman oluyor. Her kesime uygun fiyatlar oluyor. Şu ana kadar 9 milyon 200 bin turist geldi. Eylül ve Ekim dolulukları devam ederse bunun 12 milyona doğru gideceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE 22 GÜN TATİL 599 EURO PAYLAŞIMI

Sosyal medyada ‘Türkiye’de 22 gün tatil 599 euro’ paylaşımları hakkında da açıklamalarda da bulunan Turgut, “Ben en son onun teyidini uçaksız olarak aldım. Uçaksız olarak fiyat verilmiş. Uçak dahil olduğu zaman farklı yerlerde farklı fiyatlar olacaktır. Uçaklı bir paket için biraz uzak ihtimal. Ocak-Şubat ayında bu tür şeyler olabilir. Zaten kongrelerin daha çok o zamanlarda yapılması bundan dolayıdır, bu yüzden şirketler tercih ediyor. Pandemi öncesinde 1 milyon 200 bin kişinin turizmde çalıştığı yönde bir rakam elimize gelmişti. Şu anda bu rakamın 1 milyon 100 olduğuna inanıyoruz. Ekim-Kasım’da işten çıkarma dönemi uzayabilir” diye konuştu.

“ENERJİ KRİZİ BİZLER İÇİN OLUMLU OLABİLİR”

Antalya’da bazı turizm bölgelerinin 12 ay turizmi çok rahat yaptığını belirten Turgut, “Bizim bütün Antalya için 12 ay turizmi anlatmamız gerekir. Zaten bundan 5-6 yıl önce uzun sureli tatiller, 90 güne kadar konaklamalar, emekli insanların buraya gelmesi gündemdeydi. Şimdi tekrar o günlere dönme ihtimalimiz çoğalıyor. Enerji krizi bizler için olumlu olabilir. Bu konuda bir veri yok, bunu bekleyerek görebiliriz. 700 bin yatak var, 700 bin yatağı 365 gün arzı var. Biraz fabrika gibi düşünmek lazım. Biz de üretmeye konaklatma hizmetine devam etmeliyiz. 30 milyon 50 milyon rakamları yakalayacak kapasitemiz var. Sadece belli bir döneme ait yığılma olduğu zaman bunun verimsiz kullanıldığını beliyoruz. Bunu verimli kullanmak her yola da başvuruyoruz” açıklamasını yaptı.

“TATİL ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞEBİLİR”

Enerji krizinin Avrupalı turistin tatil dönemini değiştirecek mi sorusuna ise Turgut, “Burası zaten bu tür durumlar için müsait. Tatil alışkanlığı da değişebilir. Bundan önceki kış ve uzun konaklama yönünde çok çalışma yaptık. Bu konuda çalışmalarımız hazır, bir sıkıntı yaşanmaz. Bir tane turist Türkiye’ye gelecekse bizim ona gelme deme şansımız yok. Biz hazırız, onların tercihleri olduğu surece Antalya turizmi buna hazır. Özellikle Kuzey Avrupa’ya yönelik çalışmalarımız var. Onlarda yaşam kalitesi ve güneş ihtiyacı daha fazla. Kuzey Avrupa bu konuda en iyi kapasiteye sahip. Antalya’da bu kesim için en uygun ortam ve ürün bulunuyor” diyerek cevap verdi.

‘Kışı Türkiye’de geçirin’ önerisi hayat buldu… Almanya’nın ucuzluk marketinden Türkiye’de tatil kampanyası! Rusya’nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Almanya Türkiye’de tatil yapın önerisinde bulunmuştu. Enerji kriziyle boğuşan Almanya’nın tasarruf önerisi hayata geçirildi. Ucuzluk marketinde, Türkiye’ye her şey dahil tatil satışı kampanyası sosyal medyada viral oldu. Kış aylarını kapsayan 22 günlük tatil kampanyasının bedeli 599 euro olması ise dikkat çekti. İçerik üreticisi Kubilay, söz konusu markete gitti. Marketten yaptığı paylaşım yüz binlerce kez izlendi.