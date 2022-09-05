Türkiye Gazetesi

Türk düşünce tarihinin en önde gelen isimlerinden olan müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, hakka yürüdü. Mutasavvıf İnançer, Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA KATILIYOR

İnançer'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi’nin yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.