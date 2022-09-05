Türkiye Gazetesi

Yurdun bazı bölgelerinde etkisini gösteren sağanak yağış etkili olduğu illerde hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde etkili olan yağışlar su baskınlarına neden olmuştu. Kastamonu ve Rize'de de etkili olan yağışlar vatandaşlar açısından olumsuzluklara neden oldu.

Rize'de ara ara yağan şiddetli yağmur nedeniyle toprağın yumuşamasıyla heyelan meydana geldi. Tektaş köyü'nde şiddetli yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Yağışların Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer sel ve heyelanlara karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu. Bazı köy sakinleri de yağmur nedeniyle menfezin tıkanmasıyla yoldan evlerine yağmur sularının gitmesinden şikayetçiler.

Görenler gözlerine inanamıyor! Rize’de yağmura ilginç önlem: Evin kapısı 3 metre yüksekte Rize Çayeli’nde yaşayan Öztürk ailesi her yağmurda hasara uğrayan evleri için önlem aldı. Eve zarar veren toprağı kaldırarak arka tarafı 4 metre genişleten Öztürk ailesinin evinin kapısı 3 metre havada kaldı. Aile hatırası olduğu söylenen evin kapısını iptal edemeyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Davut Güloğlu'nun mutlu günü! Rize Valisi oğluna kız istedi Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun çocuğu Cengizhan Güloğlu sözlendi. Güloğlu'na kızı Rize Valisi Kemal Çeber istedi.

Rize'de silahlı kavgada, ölü ve yaralılar var Rize'de silahlı kavga çıktı, olayda 1 kişi canından oldu 2 kişi de yaralandı.