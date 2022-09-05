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Kabine Beştepe'de toplandı
Kabine Beştepe'de toplandı
05.09.2022 - 19:44 |
Son Güncelleme:
05.09.2022 - 19:46
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
Ayrıntılat geliyor...
Kaynak: İHA
Etiketler :
Beştepe,
905052
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/905052.aspx
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