Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasla gözaltına alınan şahıslar, son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu transferi yapıyordu.
YENİ ÖRGÜT ÜYELERİNİ TRANSFER EDİYORLARDI
Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri ögrenildi.
Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek.
Şahısların sorgu işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Suriye'de ‘Türkiye'ye karşı’ yeni örgüt kurdular! Suriye'de terör örgütü YPG öncülüğündeki DSG kontrolünde olan Tel Rıfat kasabasında Türkiye'ye karşı ''Suriye Ulusal Direnişi'' ismiyle bir grup kurulduğu açıklandı. Bir DSG'li "Türk işgaline karşı mücadele edeceğiz" dedi.
PKK'nın yeni örgütü PKK'nın İran'daki silahlı kolu olarak bilinen PJAK, İran'la siyasal diyalog ve müzakere sürecini yönetmek için KODAR isimli yeni bir oluşum kurdu.