Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi. İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ziyareti sırasında, "Türkiye menşeli ağlar, Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürütüyor" sözlerini değerlendirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, bu ifadeleri son derece talihsiz bulduğunu vurgulayarak "Yaptığımız açıklamalarda net ifadeler kullanıyoruz. Fransa'nın geçmişte Afrika’daki sömürgeci anlayışı tutmadı. Bu sömürgeci yaklaşımından ders almalılar' dedik. Fransa, aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye’de ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. O ülkeleri Fransa’ya karşı kışkırttığımız için değil" dedi.

Çavuşoğlu'ndan İngiliz sunucuya ‘Türkiye’ uyarısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu’nun “Avrupa’nın içinde kaç Avrupa var?” başlıklı panelindeki konuşması öncesi panelin moderatörlüğünü yapan ünlü İngiliz sunucu Nik Gowingi “Turkey” yerine “Türkiye” ifadesini kullanması için uyarıda bulundu.

Çavuşoğlu Suriyeli muhaliflerle görüştü: Acil bir ateşkes sağlanmalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, muhalefetin siyasi sürece katkısını desteklediklerini söyleyerek, “Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması” gerektiğini dile getirdi.